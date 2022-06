Man uit Geleen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij vermissing 9-jarige Gino

Geleen - De politie heeft een man uit Geleen aangehouden in verband met de vermissing van de 9-jarige Gino uit Kerkrade, waar hij bij zijn zus logeerde. Hij is in de nacht van vrijdag op zaterdag in zijn woning opgepakt.