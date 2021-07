Heel Nederland leeft mee met mishandelde Frédérique (14)

Amstelveen - De zware mishandeling van de 14-jarige Frédérique maandag in Amstelveen Westwijk, zorgt in heel Nederland voor woede en afschuw. Inmiddels heeft de politie een 14-jarige verdachte aangehouden. Het vermoeden bestaat dat het gaat om ’lhbti-gerelateerd geweld’. „Het gaat er ons om dat er duidelijke bewustwording over dit probleem gaat komen”, zegt Paul Brink, de vader van de Amstelveense tiener. „Dat iemand dit niet zomaar doet. Dat is voor ons het belangrijkste.”