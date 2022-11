Kabinet onderzoekt waarom zoveel asielzoekers vergunning krijgen

Staatssecretaris Van der Burg (Justitie) wil weten hoe dat komt. Hij start een onderzoek naar de achterliggende oorzaken.

De VVD-bewindsman denkt dat Nederland zo hoog scoort, omdat de laatste jaren minder kansarme asielzoekers zich melden. Tegelijkertijd kloppen er volgens hem juist meer asielzoekers uit kansrijke landen aan: Syrië, Jemen, Turkije en Afghanistan.

Rigoureuze maatregelen onvermijdelijk

Het onderzoek naar het hoge inwilligingspercentage moet deel gaan uitmaken van een breder pakket om de enorme toename van asielzoekers naar ons land het hoofd te kunnen bieden. Volgens de laatste prognoses zullen er veel meer asielzoekers dan gepland in de komende jaren in Nederland aankloppen voor een plek. Als Nederland niks doet betekent het dat er voor de nieuwkomers elke drie jaar een stad zo groot als Leiden bij zou moeten komen. „Op dezelfde weg verder gaan werkt niet”, zegt staatssecretaris Van der Burg. „Actie is nu nodig om weer grip te krijgen.”

Volgens de bewindsman zijn rigoureuze maatregelen onvermijdelijk, al is nog niet duidelijk welke dat dan zijn. Hij gaat de aankomende tijd daarover met tal van betrokkenen in gesprek.

Speciale kabinetsgroep

De extra hoge instroom wordt ook door een speciale kabinetsgroep besproken. In de coalitie van VVD, D66, CDA en CU is het een uiterst gevoelig punt. Van der Burg: „Er zijn ingewikkelde keuzes nodig. Alle voor de hand liggende opties zijn al benut. Ik ga met betrokkenen in gesprek om die keuzes te maken, hoe lastig dat soms ook is.”

Een politieke splijtzwam waar nog geen besluit over is genomen is de vraag of het kabinet gemeenten moet dwingen om asielzoekers die een verblijfstatus hebben gekregen op te vangen. De coalitie discussieert daar al maanden over, vooralsnog zonder resultaat. Witte rook wordt binnenkort verwacht.

