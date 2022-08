Gaat deze sensor ons waarschuwen voor verkrachtingsdrug GHB in drankjes?

Zij willen een snelle sensor ontwikkelen die de gebruiker in een glas kan doen. Zodra er GHB in het drankje terecht komt, gaat er een waarschuwingslampje in het glas aan. Het lastige aan GHB is namelijk dat het razendsnel wordt afgebroken in het lichaam. Zelfs na hoge doseringen is het na acht uur in het bloed en na twaalf uur in urine niet meer aan te tonen, zo valt te lezen op de site van Jellinek. Ook lijken de effecten veel op die van alcohol.

Bekijk ook: OM vervolgt tweetal wegens nalatigheid nadat vrouw overlijdt door GHB in Heerenveen

Onderscheid maken tussen een gedrogeerd persoon en een beschonken persoon, is hierdoor lastig. Er wordt zelden duidelijk aangetoond dat iemand gedrogeerd is terwijl er dan al mogelijk strafbare feiten zoals een verkrachting hebben plaatsgevonden.

Met de sensor hopen de studenten gebruikers op tijd te waarschuwen dat ze gedrogeerd zijn. „Ook hebben ze dan bewijs waarmee ze aangifte kunne doen”, aldus teamlid Rebecca Jekel tegen Omroep West. De Delftenaren zijn een crowdfundingactie gestart om het onderzoek en de ontwikkeling van de sensort voort te zetten.