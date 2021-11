Gemengde gevoelens na bekendmaking nieuwe maatregelen

„We zagen dit natuurlijk wel aankomen”, zegt voorzitter Robèr Willemsen. „We hebben twintig maanden álles gedaan, zijn de feestmaand december grotendeels kwijt, en verdienen dit ook niet, gezien de besmettingscijfers in de horeca. Maar het was geen verrassing dus.”

Wel is Willemsen ’gematigd positief’ over het steunpakket dat het kabinet in het vooruitzicht heeft gesteld. „Natuurlijk moeten we de uitwerking daarvan nog zien, maar het lijkt erop dat er veel ondernemers tegemoet worden gekomen, ook starters. Daar zijn we blij mee, al zullen we zeker nog strijden om voor meer ondernemers steun te krijgen.”

Nekslag voor restaurants en cafés

Eerder op de dag gaf Maarten Hinloopen, voorzitter KHN Den Haag, nog aan dat als het kabinet zou besluiten voorlopig de horeca om 17.00 uur te sluiten, dit een ’nekslag’ zou zijn voor restaurants en cafés. „Het blijft dan ook een raar verhaal om steeds naar de horeca te kijken”, gaf hij aan. Hij maakt zich zorgen over het draagvlak voor een vervroegde sluiting en zegt dat de horeca juist al heel veel doet om coronabesmettingen tegen te gaan.

INretail, de brancheorganisatie voor de sport-, mode- en schoenenbranche is tevreden met de erkenning dat winkels veilig zijn. „De maatregelen die door het kabinet bekend werden gemaakt voor de winkels zijn met opluchting ontvangen. Voor consumenten is het prettig dat zij de komende weken iedere dag tot 17.00 uur hun decemberaankopen kunnen doen.”

INretail is bovendien tevreden dat Black Friday zeer rustig verlopen is. De branchevereniging roept ondernemers op ook zaterdag en zondag waakzaam te blijven op afstand houden en de andere geldende veiligheidsadviezen en -maatregelen.

Bioscopen: ’Enorme klap’

De bioscoopsector is geschrokken van de vrijdag aangekondigde coronamaatregelen. De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) noemt het „een enorme klap” dat bioscopen en filmtheaters niet alleen om 17.00 uur moeten sluiten, maar dat ze behalve de controle van het coronatoegangsbewijs ook de 1,5 meter afstand moeten gaan handhaven.

De NVBF verwacht door de nieuwe maatregelen de komende weken een omzetverlies van minimaal 80 procent, laat de branchevereniging weten. Een nieuw steunpakket, dat het kabinet heeft aangekondigd, noemt de NVBF dan ook noodzakelijk. Ook wil de organisatie een uitbreiding van de TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten). „Daarnaast vraagt de sector compensatie voor de voorraden die niet meer gebruikt kunnen worden.”

De sector vindt de maatregelen onbegrijpelijk. „De bioscoopsector heeft de QR-check immers vanaf het begin goed op orde en controleert actief. Gedurende de gehele coronacrisis zijn er geen herleidbare besmettingen naar de bioscopen en filmtheaters vastgesteld.”

Theaters: maatregelen staan gelijk aan volledige sluiting

De theatersector vindt dat de vrijdag aangekondigde maatregelen vrijwel gelijk staan aan een volledige sluiting. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) meent dat de vroege sluitingstijd en de maximale zaalbezetting van slechts 33 procent de toch al beschadigde sector alleen maar verder beschadigd zal raken.

„De theatersector wordt hard geraakt”, zegt de VSCD in een reactie op de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet. „December is normaal gesproken een drukke maand, met veel mooie producties. Een sluitingstijd van 17.00 uur betekent dat veel voorstellingen niet door kunnen gaan. De beperking tot maximaal 33 procent van de capaciteit maakt de resterende voorstellingen onrendabel.” Ook het negatief binnenlands reisadvies helpt de sector niet, meent de VSCD. „In de praktijk is er weinig wat nog door kan gaan.”

De VSCD denkt dat een groot deel van haar leden de komende tijd de deuren gaat sluiten. „Een enkel podium zal de nu geboden ruimte nog kunnen benutten, maar de meesten zullen sluiten uit financiële en personele noodzaak. Na alle openingen en sluitingen van de afgelopen anderhalf jaar is de rek er uit in de podiumkunsten.”

Dat het kabinet steunmaatregelen inzet noemt de VSCD terecht, maar de organisatie plaatst ook kanttekeningen. „De vraag is of die voldoende zijn om de geleden schade te compenseren. De onzekerheid over de situatie na 1 januari zorgt nu al voor extra schade.”

Onderwijsbond AOb wil boosterprik docenten

De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt dat docenten ook een boosterprik moeten krijgen. Ook zou er snel meer moeten worden gedaan aan een betere ventilatie om het personeel te beschermen tegen besmetting met corona.

AOb-voorzitter Tamar van Gelder noemt de mondkapjes die leerlingen vanaf groep 6 op de gang moeten gaan dragen „een lapmiddel voor slechte ventilatie.” Ze vindt deze maatregel ook lastig uitvoerbaar. „Het zal in het basisonderwijs heel wat werk kosten om 25 stuiterende leerlingen elke keer correct een mondkapje op te laten doen voordat ze het lokaal verlaten.”

De AOb wil dat er in elke schoolklas een CO2-meter komt te hangen. „Dan weten docenten in elk geval wanneer de situatie echt uit de hand loopt, en kunnen zij de werkgever hierop aanspreken.”

Mocht de situatie op een school onwerkbaar worden, dan kan er altijd nog worden besloten de lessen online te gaan geven, zegt de onderwijsbond.

Pretparken en dierentuinen balen

Pretparken en dierentuinen balen van de verplichte eerdere sluitingstijd die vanaf zondag gaat gelden. Zij moeten net als veel andere onderdelen van de samenleving met ingang van zondag voor in ieder geval drie weken om 17.00 uur sluiten. Speciale avondactiviteiten in de maand december komen daardoor in het gedrang, zien overkoepelende organisaties de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) en de Club van Elf.

Voor pretparken is de eerdere sluitingstijd van 17.00 uur „dodelijk”, aldus de Club van Elf, de overkoepelende organisatie van een aantal dagattracties. „Dat was de nu geldende verplichte sluitingstijd van 18.00 uur al, maar dit is ook een probleem”, meent directeur Kees Klesman. In december zouden veel pretparken, waaronder de Efteling, avondactiviteiten hebben gepland. „Die komen in het gedrang.” Het is nog afwachten of ook in de kerstvakantie deze beperkingen gelden. De maatregelen gelden in eerste instantie tot en met zaterdag 18 december.

NVD-directeur Wineke Schoo ziet plannen van dierentuinen voor avondactiviteiten zoals lichttentoonstellingen ook in het water vallen. Schoo heeft begrip voor de nieuwe beperkingen. „Dit is iets wat we met zijn allen moeten doen. Wij willen blijven zorgen voor een veilig dagje uit.”