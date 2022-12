’Onderzoekscommissie bestorming Capitool buigt zich over advies om Trump te vervolgen’

De media schrijven dat de commissie zich over meerdere aanklachten gaat buigen, die zouden zijn aanbevolen door een subcommissie. Het gaat volgens de nieuwssite Politico in ieder geval om aanklachten over opstand, het belemmeren van een officiële procedure en samenzwering om de Amerikaanse regering te bedriegen.

Op 6 januari 2021 bestormden aanhangers van toenmalig president Donald Trump het Capitoolgebouw in Washington. Meer dan honderd agenten raakten gewond. De inmiddels 76-jarige Republikein had zijn volgers opgeroepen zich tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen te verzetten, die op dat moment door het parlement werd bekrachtigd. Ook vicepresident Mike Pence was de gebeten hond en werd met de dood bedreigd.

De Huis-commissie had Trump gedagvaard, maar hij weigerde te getuigen. Het eindrapport van de commissie komt woensdag uit.