Doden en gewonden door schietpartij in Britse Plymouth

"Er is een aantal slachtoffers gevallen op de plaats delict en meerdere andere slachtoffers worden behandeld", aldus de politie in een verklaring.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Het incident gebeurde aan het begin van de avond. De hulpdiensten zijn met veel mensen aanwezig en de omgeving is afgezet.

Een lokale politicus meldt op Twitter eveneens dat er geen sprake is van terreur. Ook is volgens hem de verdachte niet voortvluchtig. "Het is aan de politie om meer informatie te bevestigen." Hij roept op geen roddels te verspreiden via internet.

De Britse minister Priti Patel van Binnenlandse Zaken staat op Twitter stil bij de schietpartij. "Het incident in Plymouth is shockerend en mijn gedachten zijn bij de getroffenen."