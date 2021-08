Britse politie: ook schutter omgekomen Eén van slachtoffers schietpartij Plymouth is kind van 10 jaar

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

PLYMOUTH - Eén van de slachtoffers van de dodelijke schietpartij donderdagavond in de Britse havenplaats Plymouth is een kind van 10 jaar oud, melden Britse media en een parlementariër uit de regio. In totaal kwamen zes mensen, onder wie ook de schutter, om het leven. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt en wordt nog behandeld. Het gaat om de dodelijkste schietpartij in het Verenigd Koninkrijk in elf jaar tijd.