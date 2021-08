Slachtoffers van 10 en 3 jaar oud bij schietpartij Plymouth

Hulpdiensten kregen rond 18.00 uur (lokale tijd) meldingen van de schietpartij. Hulpdiensten gingen met veel personeel en materieel ter plaatse en de omgeving werd afgezet.

De aanleiding is nog steeds onbekend, maar de politie heeft terrorisme uitgesloten. De meeste slachtoffers zouden geen bekenden zijn geweest van de dader. Vijf mensen kwamen ter plaatse om het leven, één vrouw overleed later in het ziekenhuis.

’Ernstig vuurwapenincident’

Een basisschool en kerken in Plymouth zijn vanaf 9.00 uur (lokale tijd) geopend voor mensen die het incident willen verwerken, meldt parlementariër Luke Pollard via Twitter. Verschillende Britse politici hebben al gereageerd. Minister Priti Patel van Binnenlandse Zaken noemde de gebeurtenis „shockerend” en liet weten dat haar „gedachten bij de getroffenen zijn.” Keir Starmer, de leider van de Labour Partij, sprak zijn steun uit aan getuigen en nabestaanden en bedankte de hulpdiensten voor hun inzet.

Jongste slachtoffer meisje van 3 jaar

Het jongste slachtoffer van het dodelijke schietincident in het Engelse Plymouth was een meisje van 3 jaar, meldt de lokale politie. Zij werd donderdagavond op straat gedood door de 22-jarige Jake Davison. Ook een familielid van haar, een 43-jarige man, kwam om het leven.

Eerder meldden lokale media dat het meisje 10 jaar zou zijn. De politie wilde daar op dat moment geen uitspraken over doen en zei alleen dat ze "erg jong" was. Later werd bekend dat het om een 3-jarige ging.

Kort voordat Davison het meisje en de man ombracht, had hij een 51-jarige vrouw gedood bij een woning. Zover bekend was dit het enige slachtoffer die Davison kende. Verderop op straat doodde de schutter nog een 59-jarige man. Een 66-jarige vrouw werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. Davison schoot ook op een man en een vrouw die elkaar kennen. Zij raakten niet ernstig gewond, maar worden nog in het ziekenhuis behandeld.

Vuurwapengeweld komt in Groot-Brittannië relatief weinig voor.