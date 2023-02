Woensdag en vrijdag opnieuw stakingen in streekvervoer

De aankondiging van nieuwe stakingen komt twee weken na een vijfdaagse staking in het streekvervoer. De medewerkers willen een nieuwe cao met een loon dat meestijgt met de inflatie en maatregelen om de hoge werkdruk te verlagen. „Door personeelstekort is de werkdruk torenhoog. Een op de vijf chauffeurs is ziek en dat zorgt voor nog meer werkdruk. Om die te verlagen moeten onder meer de rijtijden minder krap worden en moet er regelmaat in de roosters komen”, aldus de FNV.

De FNV eist een loonsverhoging van 16,9 procent voor een cao voor een jaar, het CNV eist 14 procent verspreid over achttien maanden. Voorzitter van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) Fred Kagie liet vrijdag weten dat dit geld er niet is. Het loonbod van de VWOV bedraagt 8 procent voor een jaar. De werkgevers zeggen dat de marges in het openbaar vervoer heel klein zijn, en dat veel vervoersbedrijven sinds corona verlies draaien.