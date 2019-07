Collega’s dierenvriend radeloos na actie grondeigenaar asiel

„De eigenaar van de grond waar het asiel op staat, plaatste op de dag van Peter zijn crematie een ’te koop’ bord op het asiel. Alle mondelinge toezeggingen waren voor hem tezamen met Peter gestorven”, schrijft het team van Animal in Need SCF in de oproep. „De wreedheid van dit gebaar sloeg bij ons allemaal in als een bom.”

Bekijk ook: Dierenvriend Peter Koekebakker overleden

De enige oplossing om de dieren die in het asiel verblijven te redden, is volgens de stichting het kopen van de grond. „De verantwoordelijkheid om honderden geredde honden, paarden, ezels niet de dood te laten vinden is een last die we als team al maanden proberen te dragen. „Voor het aanschaffen van het stuk grond heeft het asiel 165.000 euro nodig.

Dierenvriend Koekebakker stierf een aantal maanden geleden op 58-jarige leeftijd. Hij werd eerder met hartklachten in het ziekenhuis opgenomen.