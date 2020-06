Influencer (18) verongelukt voor ogen vriend

Volgens Viktor reden ze naast elkaar toen haar motor begon te wiebelen waarna ze de controle over het voertuig verloor. Vervolgens botste ze op een hek langs de weg en overleed.

Anastasia werd op haar twaalfde blogger. Ze verbleef op Bali om de lockdown door te komen en om haar Instagramaccount een boost te geven. Vlak voor haar dood filmde ze zichzelf nog op het strand.

Ⓒ Instagram

Onlangs had ze nog openlijk ruzie met haar vader die haar waarschuwde dat haar online successen op een mislukking uit zouden lopen. Hij vond dat ze een baan moest gaan zoeken en ook vond hij dat haar vriend haar tegenhield in haar groei. In dezelfde periode kocht ze de motor waarmee ze nu verongelukt is.

Anastasia met haar vriend Viktor. Ⓒ Instagram

Viktor laat in een verklaring weten: „Mijn geliefde meisje is niet meer bij ons. (...) Ze reed ongeveer 80 tot 100 kilometer per uur op een grote weg, waar iedereen deze snelheid heeft. Anastasia reed altijd erg veilig en nauwkeurig. Toen begon opeens haar motor te wiebelen.”