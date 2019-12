Veel illegalen weg uit Amsterdamse opvang

Dat blijkt uit antwoorden van wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks) aan Forum voor Democratie-raadslid Annabel Nanninga.

In de huidige 24-uursopvang in de stad verblijven volgens Groot Wassink 484 ’ongedocumenteerden’, onder wie 82 mensen met leefgeld. Onder de 484 vallen ook 360 personen die opgenomen zijn in een speciaal opgezette Landelijke Vreemdelingenvoorziening (de LVV’s).

Deze LVV’s zijn opvolger van de zogeheten ’bed-, bad-, broodvoorzieningen’. Ruim een half jaar geleden is deze opvang gestart om te vermijden dat illegalen over straat zwerven. In de centra worden de illegalen voorbereid om terug te gaan naar eigen land. Daar moeten zij aan meewerken.

Op papier moeten degenen die níet meewerken de opvang verlaten, maar dat blijkt in de praktijk niet te gebeuren, zo meldde De Telegraaf eerder al. Amsterdam weigerde echter om cijfers aan deze krant te geven, terwijl andere steden dat wel deden. In de hoofdstad wordt vooral ’gewerkt aan perspectief’.

Nu komt wethouder Groot Wassink alsnog over de brug met de getallen. Sinds de start van de LVV-pilot hebben negen illegalen een verblijfsvergunning gekregen, 26 deden een nieuwe aanvraag. „Zowel in 2017 als 2018 zijn er 29 ongedocumenteerden teruggekeerd. Sinds de start van de LVV-pilot op 1 maart 2019 zijn er vijftien ongedocumenteerden teruggekeerd naar hun land van herkomst.”

Eén ’Dublin-claimant’ is vrijwillig teruggekeerd naar het EU-land waar hij het eerst binnenkwam. „Sinds de start van de LVV-pilot zijn er 38 ongedocumenteerden, onder wie vijf Dublinclaimanten vertrokken met onbekende bestemming.”

Sinds 1 maart zijn wel twintig illegalen in detentie gezet, waarvan zeven Dublinclaimanten, vanwege het niet hebben van rechtmatig verblijf (vreemdelingenbewaring) of een strafbaar feit. Twee zijn vanuit de cel uitgezet naar land van herkomst, vijf vanuit de cel overgedragen naar het land waar ze de EU het eerst binnenkwamen.