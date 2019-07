Koning: ’Amalia is heel gevoelig’

Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinsessen Catharina-Amalia, Alexia en Ariane tijdens de jaarlijkse koninklijke fotosessie in de tuin van Paleis Huis ten Bosch. Ⓒ ANP

Den Haag - Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, zo poseert het koninklijke gezin voorafgaand aan hun zomervakantie voor de pers. Handig omzeilt koning Willem-Alexander vragen over de recente ontmoeting van koningin Máxima met de Saoedische kroonprins, over de vakantiebestemming en over foto’s van hen die op sociale media wél straffeloos kunnen worden geplaatst, zoals van een winkelmoment van afgelopen week in New York .