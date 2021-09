Voormalig minister Beelaerts van Blokland overleden

Pieter Adriaan Cornelis Beelaerts van Blokland Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG - Voormalig minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, jonkheer Pieter Adriaan Cornelis Beelaerts van Blokland, is overleden. Hij is 88 jaar oud geworden. Dat heeft zijn familie in een overlijdensadvertentie in Trouw bekendgemaakt.