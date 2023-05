Gewonden door massale vechtpartij bij Eritrees feest Rijswijk

De vechtpartij ontstond voorafgaand aan een Eritrees feest, dat in zalencentrum Event Plaza wordt gehouden. Verschillende groepen gingen met elkaar op de vuist, zegt een woordvoerster van de politie.

Tientallen mensen zouden met elkaar hebben gevochten. Of de politie iemand heeft opgepakt is niet bekend. Op Twitter noemt burgemeester Huri Sahin van Rijswijk het „vreselijk dat bij de wanordelijkheden gewonden zijn gevallen.” Omdat de vechtpartij „duidelijk gerelateerd” was aan het feest, heeft ze Event Plaza per direct voor de rest van de dag en avond gesloten. „Zodat de situatie niet verder kan escaleren.”

Het feest in Event Plaza was georganiseerd ter gelegenheid van Eritrea’s onafhankelijkheidsdag. Het land in de Hoorn van Afrika werd op 24 mei 1993 onafhankelijk van Ethiopië. Binnen de Eritrese gemeenschap bestaan grote spanningen tussen aanhangers en tegenstanders van het autoritaire regime van het land. Eritrese evenementen gelden daarom vaak als risicogevoelig. In 2022 werd om die reden een evenement dat in Event Plaza zou plaatsvinden verboden.