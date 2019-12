Trump noemt impeachment-aanklachten ’politieke gekte’

WASHINGTON - Machtsmisbruik en belemmering van de controlerende taak van het Congres. Dat zijn de twee aanklachten die de Democraten hebben ingediend in de impeachmentprocedure tegen president Donald Trump. Woensdag stemt de commissie-Justitie in het Huis van Afgevaardigden over de aanklachten en het hele Huis mag zich er waarschijnlijk nog voor Kerstmis over uitspreken.