Man rijdt in op groep mensen op luchthaven Keulen-Bonn

Ⓒ ANP

Keulen - In een parkeergarage bij vliegveld Keulen-Bonn is een man (57) op meerdere voetgangers ingereden. Volgens de nieuwszender NTV verwondde hij daarbij meerdere mensen en raakte hij ook een aantal auto's. Volgens een politiewoordvoerder zijn er aanwijzingen dat de man mentaal niet in orde was.