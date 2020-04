Rutte: ’Ga met acute gezondheidsklachten wel naar huisarts’

Veel mensen blijken de zorg op dit moment links te laten liggen, omdat ze denken dat er geen ruimte is door de coronacrisis. Maar, zegt Rutte: „Mensen met acute gezondsheidsklachten moeten zich wel melden bij de huisarts.”

Geplande operaties worden op dit moment uitgesteld. Maar die restricties gelden niet voor mensen die snel zorg nodig hebben. „Het is echt van belang dat zij wel naar het ziekenhuis kunnen”, zegt Rutte. „Ze moeten wel weten dat die mogelijkheid er is.”

De zorg is bang dat na de eerste fase van de corona-epidemie de drukte aanhoudt, omdat dan het stuwmeer aan uitgestelde zorg alsnog langskomt. Vanuit de Kamer klonk woensdag een oproep aan Rutte om mensen met acute zorgen wel aan te sporen naar een arts te gaan.

Rutte herhaalt daarnaast zijn oproep om de maatregelen op te volgen. „Wie denkt dat hij verboden kan negeren, die krijgt een bekeuring”, zegt de premier. „Het is belangrijk dat we dit niet langer rekken dan nodig is. De enige manier is om ons nu strikt aan afspraken houden. Dat hebben we echt met z’n allen in de hand.”

Of de maatregelen eind april dan iets soepeler kunnen worden, kan Rutte nog niet zeggen. Het is sowieso ondenkbaar dat je eind april zegt: gaan gewoon ons normale leven leiden. Hopelijk kunnen we versoepelen. Maar dat is nog niet zeker.”