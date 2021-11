Negen ouderen dood door brand in Bulgaars verzorgingstehuis

De brand in de voormalige school in het plaatsje Royak brak aan het eind van de middag uit. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. Volgens de directeur waren 58 bewoners thuis en is negen het definitieve aantal slachtoffers.

Eerder deze maand stierven drie patiënten bij een brand op een corona-afdeling in het plaatsje Sliven, in het zuidoosten van het land.