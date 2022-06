Buren drugslab Haule schrokken op van harde, doffe plof: ’Lichaamsdelen lagen in weiland’

Binnenland

Dode en gewonde bij explosie in drugslab in Friese Haule

In het Friese Haule zijn dinsdagavond bij een explosie in een drugslab aan de Polderweg een dode en een zwaargewonde gevallen. De gewonde is overgeplaatst naar het ziekenhuis. Het is onbekend hoe dat slachtoffer eraan toe is.