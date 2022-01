Alle gijzelaars synagoge Texas weer vrij

Zaterdag werden in de synagoge in de stad Colleyville, dat tussen Dallas en Fort Worth in ligt, de rabbijn en drie andere personen vastgehouden. De gijzelnemer begon zijn actie tijdens een dienst die live op Facebook werd uitgezonden, maar vervolgens werd afgebroken. De video is inmiddels van Facebook verwijderd.

Volgens Amerikaanse media wilde de gijzelnemer bereiken dat zijn "zus" Aafia wordt vrijgelaten, een veroordeelde terrorist die de bijnaam Lady Qaeda heeft. Volgens de media zei de dader dat hij haar broer Muhammad Siddiqui is.

De Pakistaanse wetenschapper Aafia Siddiqui was in 2010 door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 86 jaar cel omdat ze in Afghanistan probeerde Amerikaanse militairen te doden. Haar bijnaam verwijst naar de terreurorganisatie Al Qaeda.

Bij de gijzeling in Colleyville bij Dallas werden de rabbijn en meerdere andere personen vastgehouden.