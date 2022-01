Gijzeling in synagoge Texas: ’Gijzelnemer wil dat zus wordt vrijgelaten’

Politie in Texas, beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / AFP

HOUSTON - Met een gijzeling in een synagoge in de Amerikaanse staat Texas wil de gijzelnemer bereiken dat zijn „zus” Aafia wordt vrijgelaten, die de bijnaam Lady Qaeda heeft. Dat melden Amerikaanse media. Volgens hen zegt de dader dat hij haar broer Muhammad Siddiqui is. Hij zou bewapend zijn.