Nu 1360 coronapatiënten op intensive care

Van de 1360 ic-patiënten liggen er zeventien in Duitsland. Dat zijn er drie meer dan vrijdag. 33 Duitse ziekenhuizen hebben zich inmiddels bereid verklaard om Nederlandse patiënten op te nemen. „We hebben momenteel voldoende aanbod aan ic- en niet-ic-bedden. Dat is geruststellend”, zegt Kuipers.

De afgelopen 24 uur zijn er 61 verplaatsingen tussen regio’s geweest, waarvan 47 ic-patiënten, inclusief drie naar Duitsland.

Bekijk ook: Kabinet waakt voor overbelasting verpleegkundigen

In totaal zijn er 2100 ic-bedden beschikbaar. Op zondag of maandag zouden er 2400 bedden beschikbaar moeten zijn. Kuipers: „We liggen nog altijd op schema met het aantal beschikbare bedden en we zien op dit moment het aantal opnames minder snel stijgen. We hopen dat dit zo doorzet.”

Voor patiënten die geen coronavirus hebben maar wel ic-zorg nodig hebben, zijn 510 bedden beschikbaar.

Komt het levensreddende coronavaccin straks uit handen van een tabaksfabrikant? Hoe ironisch het ook klinkt, het is mogelijk. Luister de corona-update hier, hieronder of abonneer je via je eigen podcast app.