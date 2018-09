Noord-Korea pakt Amerikaan op

Het gaat om een man met de voornaam Kim. Hij was in Noord-Korea om te praten over een programma voor hulpverlening. Noord-Korea houdt nu drie Amerikaanse staatsburgers gevangen, meldt Yonhap.

Naast Kim houdt Noord-Korea nog twee andere Amerikanen vast. In april vorig jaar veroordeelde een Noord-Koreaanse rechtbank de Koreaans-Amerikaanse zendeling Kim Dong-chul tot tien jaar dwangarbeid voor misdaden tegen de staat.

Vijftien jaar dwangarbeid

Otto Warmbier, een student uit Virginia, is tot vijftien jaar dwangarbeid veroordeeld voor poging tot diefstal van een propagandavlag met de naam van de voormalige leider Kim Jong-il.

De spanningen tussen de VS en Noord-Korea zijn onlangs verder opgelopen doordat het Aziatische land een raketproef hield. De Amerikaanse president Trump heeft laten weten dat zijn geduld met het Noord-Koreaanse nucleaire programma op is. De Republikein sluit geen enkele optie uit.

