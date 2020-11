LIVE | Basisscholen: verlengen kerstvakantie is allerlaatste redmiddel

Het verlengen van de kerstvakantie is "een allerlaatste redmiddel", vindt de koepel van basisscholen, de PO-Raad. Die is geen voorstander van het plan en hoopt dat het niet nodig is, maar zal zich wel aan een eventueel besluit van het kabinet houden.

Volgens de PO-Raad heeft een sluiting van scholen "veel impact op leerlingen, leraren, schoolleiders en ouders". Sommige leerlingen kunnen achterstanden oplopen. Rinda den Besten, voorzitter van de koepel, voegt daaraan toe: "Leraren moeten onder de kerstboom het afstandsonderwijs weer in de steigers zetten en schoolleiders hebben ook enorm veel te regelen, waaronder devices, thuiswerk en noodopvang voor leerlingen met ouders in vitale beroepen en leerlingen met een kwetsbare thuissituatie."

Het kabinet overweegt om basisscholen en middelbare scholen begin januari een week langer dicht te houden. Dit moet het aantal coronabesmettingen terugdringen. Onder tieners neemt het aantal gevallen toe en ook onder jongere kinderen is er een lichte stijging, terwijl het aantal positieve tests onder volwassenen daalt.

Het Nederlands Jeugdinstituut zegt dat scholen essentieel zijn voor de ontwikkeling van "kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming" van kinderen. Dit moet overeind blijven, of de lessen nou in de klas of online worden gegeven. Bovendien kunnen scholen hun leerlingen helpen om zich beter aan coronaregels te houden, stelt het instituut. Maar volgens het kenniscentrum is het "belangrijk om onder ogen te zien dat jongeren een belangrijke rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus".

Meer coronanieuws

Binnenland:

CBS: aantal overlijdens daalt verder, nog wel hoger dan normaal

Nog maar eens per drie jaar preventief onderzoek naar borstkanker, om de door de coronacrisis opgelopen regionale verschillen te verkleinen.

Buitenland:

Indiase farmaceut Hetero gaat Russisch coronavaccin Sputnik V produceren

Miljoenen Amerikanen negeren coronarichtlijnen op Thanksgiving

Opnieuw record aantal coronabesmettingen op Curaçao. Er zijn 119 mensen met een coronabesmetting geregistreerd.

Duitsland passeert grens van 1 miljoen coronabesmettingen

Trump: leveringen vaccins tegen coronavirus vanaf volgende week

Bondskanselier Merkel wil skipistes op slot houden

Financieel-economisch:

Sport:

Financiële schade sportsector loopt op tot 1 miljard euro

Ronald Mulder: ’Als je het steeds benauwder krijgt, word je best bang’

Zo ontloopt Formule 1-circus de strikte quarantaineregels

Entertainment/ persoonlijk:

Temptation island: losgaan kan na test

Danny Vera en Escha doken elke avond ’het wijnkeldertje’ in

Lees hier het coronanieuws van donderdag 26 november terug.