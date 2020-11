LIVE | ’Britse ziekenhuizen krijgen Pfizer-vaccin binnen 10 dagen’

De Britse nationale gezondheidsdienst NHS heeft de ziekenhuizen in het land gezegd dat ze over 10 dagen kunnen beschikken over vaccins die ontwikkeld en geproduceerd zijn door Pfizer/BioNTech. Ook is de ziekenhuizen gevraagd om zich voor te bereiden op de toediening van de vaccins. Dat schrijft The Guardian.

Mogelijk arriveren de eerste doses op 7 december. Er zou volgens de NHS dan enkele dagen later begonnen kunnen worden met vaccineren. Medisch personeel zal als eerste in aanmerking komen voor toediening. Bewoners van 80 jaar en ouder en personeel van de zorginstellingen, zouden daarna aan de beurt zijn.

De Britse regering had in september bepaald dat de 80-plussers en bewoners van verzorgingscentra als eerste een prik zouden krijgen. "Als het NHS-personeel als eerste aan de beurt is, beschouwen we dat als verraad", zie een woordvoerder namens de zorgmanagers.

