LIVE | Drukte in binnensteden door Black Friday: ’Kom niet meer!’

Het is te druk in het winkelgebied in de binnenstad van Amsterdam. De gemeente roept iedereen op om daar niet meer te komen winkelen. Ook wordt er in de Kalverstraat en de Nieuwendijk eenrichtingsverkeer ingesteld.

Op de Nieuwendijk mogen mensen vanaf de passage bij de Primark alleen richting de Dam lopen. In de Kalverstraat geldt eenrichtingsverkeer vanaf het Spui tot de Dam. De gemeente benadrukt op Twitter dat mensen het beste feestinkopen kunnen doen op een doordeweekse dag en in de ochtend.

Eerder op de dag was het ook in het centrum van Rotterdam te druk met het oog op corona, volgens de gemeente en veiligheidsregio. De gemeente plaatste daar matrixborden om mensen erop te wijzen dat ze drukte moeten vermijden.

Er liepen vooral veel mensen in de omgeving van de Koopgoot, de Lijnbaan en het Binnenwegplein. Een woordvoerder van de gemeente vermoedde dat de drukte te maken heeft met Black Friday, waarin veel artikelen met korting worden verkocht.

Volgens Rijnmond.nl had de veiligheidsregio de bevoegdheid om maatregelen te nemen als de drukte niet minder werd. Het zou dan kunnen gaan om het sluiten van winkels. Eerder riepen ondernemers publiek op om niet massaal naar de stad te komen met Black Friday.

