LIVE | Miljoenen Amerikanen negeren coronarichtlijnen op Thanksgiving

Miljoenen Amerikanen hebben donderdag het Covid-19-advies van de autoriteiten genegeerd om de familiefeestdag Thanksgiving Day niet of hooguit in kleine groepjes te vieren.

De afgelopen week stapten zeker een miljoen Amerikanen per dag op het vliegtuig om een familiebezoek af te leggen. Thanksgiving wordt traditioneel gevierd met de hele familie en men reist soms duizenden kilometers om bij elkaar te kunnen zijn.

De exodus kwam ondanks waarschuwingen dat het massaal reizen de pandemie in het land nog verder dreigt te verergeren. De afgelopen 24 uur werd in de VS met 2400 het hoogste aantal doden binnen een dag sinds zes maanden geteld.

Anthony Fauci, de hoogste Amerikaanse expert op het gebied van besmettelijke ziekten, zei dat hij door de feestdag een stijging van het aantal gevallen verwacht. In totaal zijn in de VS tot donderdag ruim 263.000 mensen overleden en nadert het aantal besmettingen de 13 miljoen, blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore.

President Donald Trump bracht de feestdag door met een ronde golf op zijn baan in Virginia. Hij trok opnieuw de verkiezingsuitslag in twijfel, zonder met bewijzen voor bedrog te komen. „Het is onmogelijk dat Joe Biden meer dan 80 miljoen stemmen heeft gekregen. Dit was een 100 procent gestolen verkiezing”, brieste hij op Twitter.

Toekomstig president Joe Biden gaf een toespraak aan het Amerikaanse volk. „Ik weet dat er betere dagen komen, ik weet hoe rooskleurig onze toekomst is. Ik weet dat de 21e eeuw een Amerikaanse eeuw gaat worden”, zei hij.

