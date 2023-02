Doorrijder na ernstig ongeval Groningen, politie zoekt auto die buitenspiegel mist

SLAPERSTIL - Een fietser is donderdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeval met een auto op de Friesestraatweg vlak bij Slaperstil (Groningen). De automobilist is daarna doorgereden in de richting van Groningen.