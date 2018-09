Liquidatiegolf lijkt niet te stuiten: teller nu op 11

Sinds begin 2014 is het echt raak in de onderwereld. Waar voorheen jaarlijks gemiddeld zes tot acht liquidaties werden gepleegd in het criminele circuit, schoot het gemiddelde naar zo’n 20 per jaar. Maar liefst 65 slachtoffers vielen er in de afgelopen 3,5 jaar bij ruim 60 afrekeningen.

Een groot deel van de liquidaties had een link met de zogenaamde ’Mocro-oorlog’ in Amsterdam. Maar die oorlog is zo diffuus geworden qua onderwereldnetwerken en achtergrond van verdachten, dat de term ’Mocro-oorlog’ volledig achterhaald is.