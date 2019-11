Orde van advocaten geschokt over moordpoging

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) was op de hoogte van bedreigingen aan het adres van Schol, meldt de Nederlandse orde van advocaten. „Er was een melding via de NOvA naar het contactpunt beroepsgroepen gedaan. Naar aanleiding van die melding is er door de NCTV contact opgenomen met politie en OM lokaal, zoals gebruikelijk”, meldt de orde. Op basis van die informatie is een dreigingsanalyse gemaakt. „Juist in het kader van de veiligheid kan niet worden ingegaan op de maatregelen die daarbij getroffen zijn”, meldt de organisatie.

Schol werd in de Duitse grensplaats Gronau neergeschoten vanuit een rijdende auto, op slechts honderden meters van de Nederlandse grens. Schol raakte zwaargewond maar was nog wel aanspreekbaar. Hij was zijn hond aan het uitlaten toen de aanval op hem werd geopend.

Schokkende liquidatie

Wiersum werd in september voor zijn woning doodgeschoten. Hij vertegenwoordigde kroongetuige Nabi B. in het proces-Marengo, dat draait om een reeks liquidaties in het criminele circuit.

