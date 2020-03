RIVM: ’Medicatie tegen andere ziekten optie bij ernstige coronagevallen’

Van geen van de medicijnen is wetenschappelijk bewezen dat ze goed werken tegen de ziekte COVID-19, die door het virus wordt veroorzaakt. Het zijn middelen die zijn ontwikkeld voor de bestrijding van andere ziekten en virussen, zoals malaria (chloroquine), ebola (het experimentele remdesivir) en hiv (lopinavir/ritonavir).

In reageerbuizen is „antivirale activiteit” gezien, maar in hoeverre de medicijnen aanslaan bij mensen met het nieuwe virus, wordt nog onderzocht.

Artsen kunnen de medicijnen eventueel voorschrijven aan mensen die in het ziekenhuis liggen met een ernstige longontsteking. Patiënten met milde verschijnselen moeten uitzieken zonder medicatie, die ook bijwerkingen heeft. Over remdesivir, dat alleen wordt aangeraden in het uiterste geval, is ook nog veel onbekend qua veiligheid en effectiviteit.

Behandelaars moeten mensen goed informeren voordat ze de middelen aan hun patiënten geven. Toestemming van de patiënt is vereist.