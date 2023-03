Snackpauze blijkt erg ’gevaarlijk’: piloten geschorst na koffie en hapje in cockpit

Dat meldt een woordvoerder van de maatschappij vrijdag tegenover CNN. Na het plaatsen van de foto ontstond er verontwaardiging over de beker die zonder deksel dicht bij de bedieningshendels in de cockpit was geplaatst. Dit had vreselijk mis kunnen gaan als er iets was gemorst, vond men. Naast de koffie genoten de piloten ook van een zogeheten gujiya, een Indiaas zoet gebakje.

Nadat de Indiase toezichthouder lucht kreeg van de heisa, stelde deze de eis aan de maatschappij dat de piloten achterhaald moesten worden en op hun vingers getikt. Dat is gelukt. ,,SpiceJet heeft een strikt beleid rond de consumptie van voedsel in de cockpit, waar alle bemanningsleden zich aan moeten te houden. Na afronding van het onderzoek zullen passende maatregelen worden genomen”, aldus de woordvoerder. De piloten zijn geschorst tot het onderzoek is afgerond.