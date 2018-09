Ambities KLM beknot

Afgelopen week is de Franse pilotenvakbond SNPL akkoord gegaan met het plan van Joon, een prijsvechter op de lange afstanden. Wat aan de buitenwereld niet kenbaar is gemaakt, is dat er is afgesproken dat Air France er twee vliegtuigen bijkrijgt als KLM er de komende jaren één bij krijgt, zo blijkt uit een interne mededeling van KLM.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij is de afgelopen jaren gegroeid door een bezuinigingsplan, waardoor meer routes gevlogen konden worden. Hierdoor is de onderlinge verhouding van vluchten 60% voor Air France en 40% voor KLM in het voordeel van de laatste veranderd richting de 45%. Dit vinden de Franse piloten ’oneerlijk’.

Financieel moeras

„Air France zal dubbel zo hard moeten groeien om KLM nog in te halen. Het verbijsterende is dat als dat niet lukt, de Franse piloten extra geld krijgen ter compensatie. Daarmee trek je jezelf een financieel moeras in”, zegt voorzitter Jan-Willem van Dijk van de ondernemingsraad van KLM.

