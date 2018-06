De 69-jarige man werd voor het laatst gezien in de Oranjestraat in het dorp. Er wordt gezocht in groepjes van tien mensen. De politie is ook aanwezig om de zoekactie in goede banen te leiden.

