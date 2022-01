Podcast met Saskia Belleman Waarom zou een moeder haar kind in een vuilcontainer dumpen?

Het heeft zeven jaar geduurd voordat de moeder werd gevonden die, volgens het Openbaar Ministerie, haar kind in een ondergrondse vuilcontainer heeft gedumpt. Volgens rechtbankverslaggever Saskia Belleman heeft deze zaak zoveel impact gehad op de politie dat de zoektocht naar de dader onverminderd doorging. In de podcast De Zaak Ontleed vertelt Belleman hoe een winkeldiefstal in Duitsland ervoor zorgde dat de politie de verdachte op het spoor kwam. Verder bespreekt Belleman met presentator Wilson Boldewijn wat de mogelijke motieven zijn van de vrouw en hoe het medisch beroepsgeheim de zoektocht naar daders soms bemoeilijkt.