259 nieuwe coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen, hoogste aantal sinds 15 mei

De verpleegafdelingen namen 225 coronapatiënten op en de intensive cares 34. In de afgelopen zeven dagen registreerde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gemiddeld 218 nieuwe opnames per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 16 mei. Het gemiddelde stijgt nu voor de 31e dag op rij.

In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1755 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het hoogste aantal sinds 21 mei. Voor het eerst in maanden liggen er meer dan 1400 coronapatiënten op de verpleegafdelingen en meer dan 350 op de intensive care.

In de afgelopen dag steeg het aantal opgenomen patiënten met 56, en de dag ervoor waren er ook al 52 mensen met corona bij gekomen.

Precies een maand geleden, op 12 oktober, lagen er iets meer dan 500 coronapatiënten in de ziekenhuizen.