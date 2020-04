Rutte: blijf ondanks lekker weer thuis

Rutte zei te begrijpen dat die oproep niet prettig is. „Het wordt heerlijk weer, maar ga op je balkon zitten. Gebruik je gezonde verstand. Ga niet naar de gebruikelijke hotspots.” Als toch de buitenlucht moet worden opgezocht, dan liever minder drukke plekken in de buurt.

De minister-president waarschuwt dat er anders wordt ingegrepen. „Ik heb een waarschuwing in petto: dan gaan we over tot sluiten van parken, stranden en zo nodig beboeten van overtreders.” Volgens de premier ’zitten we in hetzelfde schuitje’. „En dat schuitje is aan alle kanten lek. We kunnen dit alleen met 17 miljoen mensen.” Direct keihard van alles verbieden past volgens Rutte niet bij een volwassen omgang. „We zetten niet bij iedere voordeur een politieagent.” Hij wil er wel voor zorgen dat ’die paar gladiolen’ die zich er niet aan houden, wel worden beboet.

Het gedrag van Nederlanders komend weekend met lekker weer is bepalend voor verdere aanscherping van maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen. Ook minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) deed na de ministerraad nogmaals een dringend beroep op mensen om regels na te leven. „We hadden niet kunnen bedenken dat een eerste mooie zonnige dag iets is om machteloos naar de kijken, want we zullen er weinig plezier van hebben.”

De CDA-bewindsman vraagt iedereen toch binnen te blijven. „Zet de ramen open. Als we hier doorheen zijn, hebben we nog veel mooie dagen.” Als het toch fout gaat is het kabinet genoodzaakt toch weer een stap verder te gaan, blijkt uit de woorden van de minister. „Dit weekend gaat een indicatie geven. Het verloop van komend weekend wordt begin volgende week geëvalueerd. We gaan goed kijken of er meer handhaving nodig is, of we bepaalde dingen moeten aanscherpen.”

De politie en boa’s hebben nadrukkelijk de opdracht gekregen om in te grijpen als dat nodig is. „De politie heeft vorig weekend al 600 bonnen uitgedeeld. Ze zijn er ook nu klaar voor. Er gaat zeker op gehandhaafd worden.” De minister hoopt dat boetes uitdelen niet nodig is. Hij is dan ook blij dat sommige gemeenten preventief ingrijpen. „Goed dat burgemeesters preventief maatregelen nemen. Zoals Amsterdam met een vaarverbod, soms is de verleiding groot. Maar in een bootje geldt ook anderhalve meter afstand.”

De bewindsman zelf zoekt geen drukke plekken op. „Ik heb een mooi oud boek gepakt en ga veel bellen en facetimen, omdat ik mijn kinderen en kleinkinderen niet kan zien.”