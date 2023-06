Meloni zonder Rutte naar Tunesië om te praten over migratiedeal

De Europese Unie wil met Tunesië samenwerken om de illegale oversteek van migranten naar Malta en Italië in te dammen. Daarnaast wil Brussel afspraken maken over de terugkeer van Tunesiërs die geen recht hebben op onze gastvrijheid in asielzoekerscentra. Tunesië aast in ruil voor de migratiehulp op meer financiële steun.

Vanuit Tunesië zijn dit jaar, met hulp van mensensmokkelaars, veel meer migrantenboten vertrokken. De afgelopen weken is het iets rustiger, mogelijk vanwege het slechte weer of de politieke onderhandelingen. In de gesprekken met het Noord-Afrikaanse land lijkt geld een hoofdrol te spelen.

Financiële problemen

Tunesië zit in grote financiële problemen. Maar onderhandelingen over een lening van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) lopen uiterst stroef. Het IMF eist stevige hervormingen waar Tunis niet op zit te wachten. Volgens de Italiaanse pers probeert Meloni tijdens het bezoek te bemiddelen over de centen, volgende week bezoekt de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken het IMF-hoofdkantoor in Washington. Media in Rome hebben het vermoeden dat de Italianen gaan proberen om het IMF te bewegen iets minder star te zijn. Een alternatief idee is een pakket van gunstige leningen vanuit Brussel.

Meloni en Rutte tijdens een ontmoeting in maart. Ⓒ ANP / AFP

Het bezoek van Meloni is op de top van de Europese Politieke Gemeenschap in Moldavië voorbereid en afgestemd met premier Rutte en EU-kopstuk Ursula von der Leyen. Na afloop heeft Rutte laten doorschemeren dat hij zelf naar Tunesië gaat als dat ‘behulpzaam’ is. Ook voor Von der Leyen is het een optie om na het bezoek van Meloni die kant op te gaan.

Asielinstroom

„Voor Nederland is het heel belangrijk want een deel van de hoge asielinstroom komt omdat er zoveel mensen uit Tunesië die verschrikkelijk gevaarlijke oversteek maken”, zei Rutte in Moldavië tegen De Telegraaf. In eigen land ligt de premier onder een vergrootglas bij zijn eigen VVD: daar heerst grote teleurstelling over het uitblijven van concrete resultaten na zijn persoonlijke belofte om de hoge asielinstroom aan te pakken.