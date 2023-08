Diagnose ALS: ’Er leek iets mis met de motoriek van mijn vingers’

Amsterdam - Met maar liefst 104 leden is het team van Joan van Vollenhoven (59) een van de grootste dat zondag het water induikt tijdens de Amsterdam City Swim. In september 2020 kreeg Van Vollenhoven de diagnose ALS. Sindsdien leeft hij naar eigen zeggen in ’reservetijd’ en probeert hij samen met zijn vrouw Anneloes en hun 16-jarige tweeling ’alles eruit te halen wat erin zit’.

Joan van Vollenhoven kijkt uit naar zondag naar de Amsterdam City Swim. „De combinatie van sportiviteit en emotie, het saamhorige gevoel van ’we did it’ en de gezelligheid maken het een prachtig evenement. Ik kijk er naar uit, maar voor mij is het eigenlijk nu al geslaagd.” Ⓒ FOTO Rene Oudshoorn