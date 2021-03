Eindhovenaar (17) krijgt werkstraf voor plunderen stationswinkel

Demonstranten worden door de Mobiele Eenheid van het 18 Septemberplein verwijderd. Ⓒ Rob Engelaar

DEN BOSCH - Een 17-jarige jongen uit Eindhoven krijgt van de kinderrechter een werkstraf van zeventig uur voor het plunderen van een winkel in het station tijdens de rellen in Eindhoven. Naast de werkstraf is hij veroordeeld tot een maand voorwaardelijke jeugddetentie.