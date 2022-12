Massa spullen blijft achter in trein

,,Je denkt ieder jaar weer, we hebben nu het hoogtepunt wel bereikt, maar toch zijn we minder alert op onze spullen zo lijkt het”, stelt Elvira van der Vis van NS. ,,En het gaat vaak ook om voorwerpen waarvan je denkt, daar zou je zuinig op moeten zijn. Zoals sleutels die het meest worden aangeboden bij ons Centraal Bureau Gevonden Voorwerpen. Koffers en tassen, jassen, portemonnees en earpods/koptelefoons die in de trein of perrons zijn blijven liggen maken de top vijf compleet.”

Net als ieder jaar zijn ook in 2022 weer opmerkelijke voorwerpen achtergelaten in de treincoupés. ,,Zoals een mini-motor. Toch niet iets dat je makkelijk kunt vergeten zou je zeggen”, meent Van der Vis. ,,Maar datzelfde geldt voor een grote hondenbench, een vloerkleed en een grote luidspreker die werden aangetroffen. In 2021 waren bijzondere voorwerpen een elektrische grasmaaier en een televisietoestel.”

Als een reiziger iets verliest kan hij daar online een melding van maken. „De kans dat onze medewerkers de melding kunnen koppelen aan een gevonden item is de eerste vijf dagen het grootst.” Binnen vijf dagen zijn verloren spullen kosteloos op te halen bij de OV Service & Tickets winkel op het station. Daarna gaat het naar het Centraal Bureau Gevonden Voorwerpen. Vanuit hier stuurt NS - tegen een vergoeding - het voorwerp per post op.

Tussen de gevonden spullen van dit jaar zitten ruim 130 knuffels. De NS plaatst onder de hashtag #weekvandeverlorenknuffel via Instagram, Twitter en Facebook foto’s van onder anderen Bubbel de Badeend, Molly het Monster, Harry de Hamster, Arie de Aap en Timo de Toekan. ,,We hopen dat we de knuffels nog voor de feestdagen met hun baasjes kunnen herenigen.”