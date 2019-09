Alarm na nieuwe dode door e-sigaret

Het alarm komt nadat de staten Minnesota en Indiana berichtten dat er mensen waren overleden aan een nieuwe longziekte, die wordt gelinkt aan het roken van e-sigaretten. Een vergelijkbaar geval in Los Angeles wordt nog onderzocht. Eerder al overleden mensen in twee andere staten.

Daarmee is het dodental op vijf gekomen. Er zouden ongeveer 450 mensen lijden aan de ziekte, die vooral jonge mannen lijkt te treffen. De eerste verschijnselen lijken lastig maar nog te overwinnen: hoesten, pijn op de borst en kortademigheid. Ook hebben ze vaak koorts, moeten ze overgeven of hebben ze diarree. Snel daarna gaat het slechter en moeten patiënten worden opgenomen met acute respiratory distress syndrome of ARDS. Daarbij ontstaat er vocht in de longen, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen.

Hoewel vooral jonge mensen de ziekte krijgen, zijn het volwassenen en ouderen die eraan bezwijken, schrijft de Washington Post. Welke stof in de e-sigaretten voor problemen zorgt, wordt nog onderzocht. Tot die tijd wordt het gebruik van de e-sigaret volledig afgeraden.