‘Verbannen Cristiano Ronaldo is goedkope actie van Ten Hag’

Weer een nieuwe podcast Kick-off, waarin Pim Sedee met chef voetbal Valentijn Driessen en Vitesse- en Utrecht-volger Jeroen Kapteijns het laatste voetbalnieuws bespreekt.Afgelopen zondag liep Ajax tegen de eerste nederlaag van dit seizoen aan, tegen FC Utrecht werd het 0-1. Ajax-doelman Remko Pasveer maakte geen sterke indruk bij de tegengoal. Driessen: „Hij heeft gewoon niet meer de snelheid om in de hoek te komen.” Ook worden alle tegengoals van dit seizoen onder de loep genomen.Complimenten zijn er voor de prestaties van FC Utrecht en Vitesse, dat in eigen huis met 2-1 van Feyenoord won. Kapteijns verklaart de goede resultaten, en zal Oussama Tannane nog zijn opwachting gaan maken in het Vitesse-shirt?Ronald Koeman leek zijn laatste weekend te beleven als coach van FC Barcelona. Maar ondanks de 2-0 nederlaag uit bij Atletico Madrid mag hij voorlopig blijven, zo lijkt het tenminste.Correspondent Robin Jongmans vertelt over het gesprek dat Koeman had met FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta. „Het lijkt wel alsof Koeman hem heeft betoverd.”Verder in Kick-off: Is Ibrahim Sangaré inderdaad één van de beste middenvelders van de eredivisie? En had Louis van Gaal dan toch Arnaut Danjuma moeten selecteren voor de interlands van vrijdag in Letland en maandag thuis tegen Gibraltar?

Meer