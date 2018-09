De twee Amerikaanse zeventigers zeggen in een gesprek met de Financial Times in andere rollen nog wel bij het bestuur van het bedrijf betrokken te blijven.

'Barbarians'

Kravis en Roberts worden opgevolgd door Scott Nuttall en Joseph Bae. Zij worden klaargestoomd om het concern aan te sturen, zo laat het concern weten.

KKR kreeg onder Kravis en Roberts grote bekendheid met de recordovername ter waarde van toen $25 miljard van RJR Nabisco met vooral vreemd vermogen en de bestseller over de omstreden deal, ’Barbarians at the Gate’ die ook verfilmd werd.

De werkwijze van KKR - door The Economist 'de moeder van alle overnames' gemunt, kreeg brede opvolging, ook bij Nederlandse bedrijfsovernames.

Volg financieel nieuws direct met deze gratis app van DFT