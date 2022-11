Britse premier Sunak zwicht voor klimaatkritiek

Oppositie en klimaatorganisaties reageerden woedend op Sunaks besluit om de top in Egypte niet zelf bij te wonen. Daarop werd bekendgemaakt dat het plan werd heroverwogen. De premier laat via Twitter weten COP27 bij te wonen omdat er maatregelen tegen klimaatverandering nodig zijn en „er geen energiezekerheid is zonder te investeren in duurzame energiebronnen.”

Sunak werd vorige week de derde premier van het Verenigd Koninkrijk in een jaar tijd. Zijn voorganger Liz Truss moest opstappen na wekenlange kritiek op haar economische beleid. Een van de dringende binnenlandse kwesties waar Sunak zich nu op wilde richten, was het samenstellen van een nieuw economisch plan met zijn minister van Financiën Jeremy Hunt. Dat moet 17 november worden gepresenteerd. Volgens een woordvoerder hebben ze deze week veel voortgang geboekt en heeft Sunak daarom de tijd om naar Egypte af te reizen.

Dinsdag werd bekend dat oud-premier Boris Johnson naar de klimaattop gaat. Onder zijn leiding vond vorig jaar de vorige klimaattop COP26 plaats in het Schotse Glasgow. Hij motiveerde landen met ambitieuzere klimaatplannen te komen. Sunak zegt nu verder te zullen werken aan „een veilige en duurzame toekomst.”