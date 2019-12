Politie: ’Zorgen om vermiste Dennis (30) uit Zuidbroek’

De man vertrok op zaterdag 14 december vanuit zijn woonplaats. Mogelijk verplaatst hij zichzelf in een groene Toyota Corolla met het kenteken 13-FD-JK. „Dennis zijn familie en de politie maken zich zorgen over zijn vermissing”, laat politie Ommelanden Midden weten. Het is niet duidelijk waaruit die zorgen bestaan.

Signalement

Dennis werd voor het laatst gezien in een spijkerbroek, donkerblauwe winterjas met capuchon en bruine sportschoenen.