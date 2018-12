Sjoerds Weetjes #36: Waarom er een raceversie van de McLaren F1 kwam

KLIK HIER ALS ONDERSTAANDE VIDEO NIET TE ZIEN IS

Dit jaar is het exact 25 jaar geleden dat McLaren in Monaco de F1 aan een geselecteerd publiek presenteerde. Dat jubileum is niet de aanleiding dat er momenteel in het Louwman Museum een McLaren F1 GTR te zien is. Het automuseum, met een van de allermooiste collecties te wereld, presenteert een historische blik op de autosport van de legendarische renstal en toont bovendien de recente straatauto’s van het relatief nieuwe automerk. De F1 GTR is beschikbaar gesteld door BMW AG, die de 1996-racewagen in zijn collectie heeft. De McLaren-collectie is nog tot en met 27 augustus in het Louwman te Wassenaar te bezoeken.