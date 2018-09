AFM: Reclames beleggen onduidelijk

In de reclames waarin spaarders worden aangespoord om te gaan beleggen vanwege de lage rentestand, worden vergelijkingen gemaakt tussen het rendement dat behaald kan worden met sparen en met beleggen. Beleggen kan weliswaar meer opleveren, maar de AFM mist de boodschap dat dit een groter risico met zich meebrengt. ‘De waarde van beleggingen kan immers fluctueren waardoor een belegger zijn inleg kan verliezen’, schrijft de AFM.

Aanbieders moeten volgens de toezichthouder duidelijker zijn over de verschillen tussen sparen en beleggen. De vergelijkingen in de reclames mogen consumenten niet misleiden. De AFM wijst erop dat het maatregelen kan opleggen voor misleidende reclames. De instantie heeft niet aangegeven welke aanbieders onduidelijk zijn over de risico's van beleggen.